El Museu del Port de Tarragona acogerá una demostración de cocina del barrio del Serrallo

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona acogerá una jornada que dará a conocer la riqueza gastronómica y cultural del barrio tarraconense del Serrallo, según ha informado este jueves en un comunicado.

La actividad, que tendrá una durada aproximada de una hora, tendrá lugar el 9 de septiembre a las 19 horas e incluirá una cata con maridaje de vinos de la tierra.

La propuesta quiere "ir más allá de una demostración culinaria convencional" y convertirse en una actividad que conecta directamente con la vida cotidiana de las familias del Serrallo.