El Museu del Port de Tarragona estrena el domingo una actividad sobre la arqueología subacuática

Exposición 'Tresors sota l'aigua' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu Del Port de Tarragona estrena este domingo a partir de las 12 horas 'Tresors sota l'aigua', una nueva actividad centrada en divulgar el mundo de la arqueología subacuática y algunos de los hallazgos que se exponen en el equipamiento, para así conocer el patrimonio que en algún momento quedó hundido o que todavía reposa bajo las aguas de la costa tarraconense.

Uno de los elementos protagonistas serán los pecios de dos embarcaciones que se encontraron en 2011 durante las obras del paso soterrado de la plaza de los Carros y que se exponen en el museo desde 2024, informa en un comunicado el Port de Tarragona este jueves.

La actividad es gratuita pero para visitarla es necesario reservar previamente a través de correo electrónico o por teléfono.