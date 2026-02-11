El Museu Tàpies de Barcelona explora la obra del artista en los 50 y su presentación en galerías

Exposición 'Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museu Tàpies de Barcelona explora en la exposición 'Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro' la evolución del artista a lo largo de los años 50 a partir de las modalidades y contextos expositivos, así como de las formas de presentación en galerías.

La exposición, comisariada por la directora del museo, Imma Prieto, y el jefe de colección, Pablo Allepuz, sigue la estela de la investigación iniciada el pasado año con la muestra 'Antoni Tàpies. La imaginación del mundo' y recorre cómo la obra del pintor en este periodo pasa por momentos distintos y analiza el contexto de su presentación general.

El proyecto permite profundizar en la evolución del artista a partir de la forma en que Tàpies presentó su obra en sus muestras individuales, articulándose en cuatro exposiciones que el pintor hizo en galerías comerciales sin presencia de comisario: Galeries Laietanes de Barcelona en 1950 y 1954, Galerie Stadler de París en 1956 y Sala Gaspar de Barcelona en 1960.

Allepuz ha explicado que la muestra cuenta con una cincuenta de obras, algunas préstamos de otras instituciones como el Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y el Museo Carmen Thyssen y que hacía tiempo que no se exponían en Barcelona, así como documentación diversa.

La exposición, que se podrá ver desde este jueves al 6 de septiembre, se divide en cuatro ámbitos, cada una dedicada a una de las muestras de los 50, que presentan una parte de reconstrucción expositiva de aquellas presentaciones, a través del color de las paredes, los dispositivos fotografiados o los formatos reproducidos.

Allepuz ha afirmado que en aquellas exposiciones se podían mostrar las obras con paredes enteladas, con cables que cuelgan las obras o la luz que genera una imagen de bloque, unos factores considerados anecdóticos, pero que determinan cómo se ve y se piensa el legado de Tàpies todavía en la actualidad.

CASOS DE ESTUDIO

El primer caso de estudio parte de la primera exposición individual de Tàpies en Barcelona, en las Galeries Laietanes entre octubre y noviembre de 1950, del que el Museu Tàpies recupera parte de las obras exhibidas como 'El foc encantat de Farefa' y de acuerdo con la presentación original.

El segundo caso es la segunda exposición, en 1954, en la misma sala, que coincidió con el proyecto 'Industria y arquitectura', del Grup R de arquitectura, formado por Oriol Bohigas, Josep Pratmarsó y Antoni de Moragas, y la exposición recupera obras como 'Meditació epicúrea', acompañadas de mobiliario de la época procedente de la colección del Disseny Hub.

En 1955 Tàpies presentó su primera exposición individual en París, en la Galerie Stadler, y la exposición incluye 'Pintura', y en el último caso se presenta la exposición de 1960 en la Sala Gaspar de Barcelona, de las que expone 'Quatre quadrats grisos sobre fons marró' o 'Marró i ocre'.

Allepuz ha afirmado que el paso de 1950 a 1954 es "un salto al vacío, que rompía con lo anterior", mientras que en la de 1960 es el regreso a Barcelona con obras de gran formato.

El museo celebrará un ciclo de encuentros y diálogos entre artistas, galeristas y agentes contemporáneos que trabajan las prácticas actuales de producción, exhibición y mediación artística entendiendo el muro como lugar de fricción, imaginación compartida y movimiento constante.