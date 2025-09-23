El Museu de la Xocolata de Barcelona recibe más de 100.000 visitantes durante el curso 2024-2025

Participantes en un taller del museo - MUSEU DE LA XOCOLATA

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Xocolata de Barcelona recibió más de 100.000 visitantes durante el curso 2024-2025, y uno de cada cinco participó en alguna de sus actividades, principalmente niños, ha informado en un comunicado de este martes.

De los 20.000 usuarios de los talleres, la mitad fueron de visitas escolares, 6.000 de público familias y 4.000 público general; y el grueso de visitantes del museo son turistas, mientras que los usuarios de las actividades son sobre todo locales.

Las experiencias con más éxito de participación fueron las de elaboración de piruletas de chocolate personalizadas y de pequeñas creaciones con chocolate, ambas enfocadas a familias con niños a partir de los tres años.

El museo, que cumple 25 años de su apertura por iniciativa del Gremi de Pastisseria de Barcelona, contará este curso 2025-2026 con unas 12 actividades pensadas para diferentes edades e intereses, como talleres con degustaciones.

El director de Programas y Proyectos del Museu de la Xocolata, Eduard Rico, ha destacado que la parte de actividades ha ganado protagonismo y señala que seguirán impulsando actividades escolares para que los alumnos "puedan salir de las aulas y seguir parte de su temario de una manera más lúdica".