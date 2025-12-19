Mútua Terrassa valida una solución de IA que prevé riesgos de calor extremo en personas vulnerables

Archivo - Cataluña.- Fundació Leitat, MútuaTerrassa y la Cámara de Terrassa (Barcelona) lanzan el programa RHIA-VO - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA) - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

ClimaSalud-IA, una propuesta para anticipar los riesgos de calor extremo en la salud de personas especialmente vulnerables presentada por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha sido la ganadora del Repte Hospitalari d'Intel·ligència Artificial al Vallès Occidental, impulsada por Fundació Leitat y la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa, en colaboración de la Cámara de Terrassa (Barcelona).

Como propuesta ganadora, ClimaSalud-IA realizará un piloto demostrativo bajo el marco del Programa en el Hospital Universitario MútuaTerrassa durante enero y febrero de 2026, desarrollado con profesionales formados, protocolos definidos y métricas de seguimiento y de impacto, informan las entidades impulsoras en un comunicado este viernes.

Las entidades participantes en el reto podían plantear soluciones basadas en IA en respuesta a dos retos: 'Inteligencia Artificial para anticipar y mitigar los efectos del cambio climático en personas con enfermedades crónicas' y 'Mejora de la asistencia al paciente frágil: estratificación desde la Atención Primaria'.

Del total de propuestas recibidas, el 60% se enmarcó en el primer reto, mientras que el 40% restante se alineó con el segundo.

ClimaSalud-IA, una solución desarrollada por grupos de investigación de la UPC y el IRIS, responde al primero reto proponiendo una solución basada en IE que ayuda a la estratificación de personas con enfermedades crónicas según el grado de vulnerabilidad frente al cambio climático.