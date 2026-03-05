El MWC cierra con 105.000 visitantes, 4.000 menos que en 2025, pese al conflicto bélico

El Rey Felipe VI (i), y el CEO y director ejecutivo de GSMA Ltd., John Hoffman (d), durante la inauguración del Mobile World Congress Barcelona 2026. - David Zorrakino - Europa Press

Hoffman asegura que se han superado las expectativas

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

Mobile World Congress (MWC) ha cerrado su edición de 2026 con 105.000 visitantes "a pesar de las interrupciones que se han producido en viajes a nivel mundial", afirma GSMA en un comunicado este jueves, en referencia al conflicto bélico en Oriente Medio.

El evento, que comenzó este lunes y se ha celebrado en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha superado las expectativas, según el ceo de GSMA, John Hoffman.

"Veinte años en Barcelona y el MWC sigue sorprendiendo y superando las expectativas. Desde el principio, la GSMA y las entidades de la ciudad anfitriona compartimos una visión común: construir algo que fuera importante para el mundo", ha asegurado Hoffman.

Ha añadido que Barcelona "era la ciudad con la infraestructura, el ecosistema y el compromiso para crecer" y se ha mostrado orgulloso del impacto local.

"Mi agradecimiento a nuestros socios en Barcelona, Catalunya y España, a todos los expositores, ponentes, asistentes y miembros del personal que ha hecho posible esta semana, y a la gente de esta extraordinaria ciudad por acogernos una vez más", ha concluido.

CIFRAS

Los 105.000 asistentes del MWC procedían de 207 países y el evento ha cogido 2.900 expositores, patrocinadores y socio, más de 1.700 ponentes y líderes de opinión, incluyendo un 40% de ponentes Clevel y un 35% de ponentes mujeres.

El Ministerial Programme de la GSMA ha reunido a 188 delegaciones, 45 organizaciones intergubernamentales, 54 ministros y 118 directores de autoridades reguladoras, y el 58% de los asistentes representaron a industrias adyacentes al ecosistema móvil principal.

Asimismo, se ha registrado un 17% de asistentes de tipo C-suite; 45% de nivel directivo y superior, con un 27% de asistencia femenina y casi 2.600 periodistas y analistas del sector.

Por su parte, el 4YFN, celebrado conjuntamente al MWC26 en el Pabellón 8, ha acogido a más de 1.000 expositores de 'startups' y empresas líderes, más de 300 ponentes y cientos de inversores con fondos colectivos que suman 70.000 millones de dólares, mientras que Talent Arena, celebrado en el recinto Montjuïc y organizado por MWCapital, ha recibido a 25.000 asistentes.