MWCapital incorpora la 'spin-off' catalana Oxhyd a su programa de transferencia tecnológica

Imagen del equipo de Oxhyd. - MWCAPITAL

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha incorporado a la 'spin-off' catalana Oxhyd a la cartera de empresas de su programa de transferencia tecnológica The Collider, informa la entidad en un comunicado este jueves.

La empresa, surgida del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (Irec) y la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (Icrea), está especializada en el desarrollo de tecnología para transformar la generación, uso y almacenamiento de hidrógeno renovable con el objetivo de acelerar la descarbonización del sector industrial.

Con la incorporación de Oxhyd, MWCapital busca reforzar su compromiso para ayudar a llevar proyectos como el de Oxhyd, surgidos de centros de investigación, al mercado.

En concreto, la 'spin-off' desarrolla y comercializa pilas de combustible y electrolizadores basados en cerámicas fabricadas con impresión 3D, que hacen posible crear dispositivos más potentes y con un menor consumo de recursos.

Además, MWCapital ha destacado que un solo equipo puede hacer diferentes funciones, desde generar electricidad a producir hidrógeno verde, lo que hace la tecnología "especialmente útil" para ámbitos como la industria, los puertos, los centros de datos u otros sectores con un consumo energético elevado.