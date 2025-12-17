Nace la beca Josep Carreras para impulsar la investigación en el trasplante de médula ósea

Archivo - El tenor Josep Carreras posa durante la alfombra roja de los Premios Talía 2024, en una imagen de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y el Grupo Español de Trasplante Hematológico y Terapias Celulares (GETH-TC) han impulsado la creación de la primera beca Josep Carreras destinada a impulsar la investigación clínica en el ámbito del trasplante de médula ósea.

Esta beca, dotada con 300.000 euros, aportados íntegramente por la fundación está dirigida a los investigadores que forman parte del GETH-TC, un grupo que integra 73 hospitales de toda España y más de 1.500 profesionales, y dos centros hospitalarios de Portugal, ha informado este miércoles la Fundación Carreras en un comunicado.

Se trata de la primera vez que ambas entidades impulsan conjuntamente una convocatoria científica, un paso que materializa y fortalece su colaboración en el campo de la investigación contra las enfermedades hematológicas.

La beca Josep Carreras tiene una duración de dos años y está orientada a apoyar proyectos de investigación clínica que contribuyan a mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades oncohematológicas que reciben un trasplante de médula ósea.

El plazo de presentación de solicitudes se acaba de abrir y se alargará hasta el próximo 15 de febrero, y el veredicto y la entrega de la beca tendrán lugar el 12 de marzo, en el marco del Simposio Fundación Josep Carreras 2026, que se celebra dentro del congreso anual del GETH-TC en Málaga, en un acto en el que también se presentará el proyecto seleccionado.

El GETH-TC, grupo asociado a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEEH), es una sociedad científico-profesional multidisciplinar que, desde hace más de 30 años, trabaja para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades inmunohematológicas mediante procedimientos de trasplante hematopoyético y terapia celular.