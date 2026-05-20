Nace la Editorial Argestes, que apuesta por obras de autor "bien trabajadas y ambiciosas"

Logo de la nueva Editorial Argestes. - ARGESTES

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ha nacido la Editorial Argestes, que apuesta por la literatura de autor ligada a las bellas artes, con obras "bien escritas, bien trabajadas y ambiciosas", informa en un comunicado de este miércoles.

Las primeras obras que publicará serán 'Ventada de morts', de Josep Albanell, que consideran "una de las mejoras novelas en catalán del siglo pasado, y 'El llegat d'Atzara', una obra breve inédita de Vicenç Villatoro.

Además, en 2027, tiene previsto publicar una reedición de 'La ciutat de ningú', de Antoni Vidal Ferrando, según ha detallado el director editorial, Xavier Serrahima.

Argestes contempla publicar entre 3 y 6 novelas anualmente, con una tirada de 300 ejemplares, y tendrá una colección de narrativa ('Santeuil') y otra de ensayo literario ('Fusteriana').

La editorial aspira a brindar su plataforma "a todos aquellos autores y autoras, conocidos o desconocidos, jóvenes o mayores, de aquí o de allá, se llamen como se llamen y sean quien sean, que escriben desde el más adentro de sus adentros, que han acabado una obra o la tienen guardada en el cajón".

Asimismo, quiere publicar títulos que permitan ampliar la perspectiva del mundo y "vivirlo y verlo de una forma distinta, más enriquecedora y comprometida".