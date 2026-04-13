Nacen dos crías de halcón peregrino en el nido ubicado en la Sagrada Familia de Barcelona

Los dos pollos de halcón peregrino. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos crías de halcón peregrino han nacido recientemente en el nido ubicado en las torres de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y se prevé que nazca una tercera los próximos días en el mismo lugar.

Así lo ha informado en un comunicado este lunes el Ayuntamiento de Barcelona en el que ha explicado que el nido forma parte del proyecto de reintroducción del halcón peregrino que impulsó el consistorio junto a Galanthus Natura en 1999 y que sigue desarrollándose actualmente.

La Sagrada Familia se seleccionó como uno de los lugares "idóneos" pare reintroducir la especie porque fue uno de los últimos refugios en los que estas aves criaron antes de desaparecer de la ciudad.

"Desde hace más de 20 años, los halcones crían en este nido y desde el año 2005 el halcón comienza a criar en la Basílica y, actualmente, hay 8 parejas de halcones que crían en Barcelona", ha expuesto.

Ha añadido que hasta 2026 ya han nacido en la capital catalana más de 250 pollos y en la Sagrada Familia 56, sumando los dos últimos, y ha recordado que el halcón peregrino es una ave rapaz que forma parte del patrimonio natural y es un "indicador de la calidad ambiental de la ciudad", a la vez que son grandes depredadores que se alimentan de pájaros, principalmente palomas.