Nacen las primeras 27 tortugas bobas del nido de L'Estartit (Girona)

Crías de tortuga boba en el nido de l'Estartit. - GOVERN

GIRONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras 27 tortugas bobas (caretta caretta) del nido localizado este verano en la playa de l'Estartit (Girona) nacieron la noche de este martes de manera natural después de cerca de dos meses de incubación bajo la supervisión de los equipos técnicos encargados del seguimiento del nido.

Según ha informado el Govern en un comunicado este miércoles este es el único nido que se detectó este verano y la eclosión todavía continúa activa, por lo que se prevé que durante los próximos días nazcan más crías y se mantiene desplegado el dispositivo de vigilancia y seguimiento.

El nido se localizó a inicios de temporada a escasos metros de la línea de mar y, siguiendo los protocolos establecidos, se trasladaron a una zona más segura de la misma playa, en una acción coordinada por el departamento de Territorio, el centro BETA de la Universitat de Vic (UVic-UCC) y la Fundació CRAM.

Este nido, con 71 huevos, ha estado monitorizado desde el primer momento y el nacimiento de las primeras tortugas confirma la importancia de las medidas de protección.

CAMBIO DE PATRONES

La tortuga boba ha modificado sus patrones reproductivos durante las últimas décadas, con nuevos puntos de nidificación en el mediterráneo occidental, incluidas las playas catalanas, debido al aumento de la temperatura del agua y la arena.

L'Estartit se ha consolidado en los últimos años como un punto de referencia para esta nidificación en Catalunya.

En el proceso de protección del nido también han participado personas voluntarias que, además de las labores de protección del espacio, han desarrollado tareas de sensibilización ambiental con los usuarios de la playa.