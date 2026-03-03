Nadal (PP) afirma ante Pimec que la propuesta de financiación de Gobierno y ERC no es "razonable"

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, en un desayuno informativo organizado por Pimec - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha afirmado ante la patronal de las pymes catalanas Pimec que la propuesta de financiación para Catalunya acordada entre el Gobierno y ERC "no es ni un acuerdo ni es razonable".

Lo ha dicho en un desayuno informativo organizado por Pimec en Barcelona este martes, al que han asistido el diputado en el Congreso Nacho Martín Blanco; el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y la diputada en el Parlament Àngels Esteller, entre otros.

En respuesta a preguntas de los empresarios presentes en el acto sobre financiación autonómica, Nadal ha afirmado que la única manera de resolver esta cuestión es que cada una de las comunidades ponga sobre la mesa su posición para tratar de llegar a un acuerdo que pueda satisfacerlas a todas y ha agregado: "No nos engañemos, la tarta es la que es".

Asimismo, ha asegurado que a la caja común no aportan los territorios, sino que aportan los ciudadanos, y ha apuntado que "establecer que la aportación es por territorios no está dentro del marco constitucional".

Y ha concluido que "Catalunya no ha tenido, como Madrid, gobiernos continuados de apoyo a la empresa y con bajadas de impuestos" y ha instado a atender las demandas sobre financiación teniendo en cuenta las especificidades de todas las partes del territorio.

ABSENTISMO, IMPUESTOS Y BUROCRACIA

Nadal ha hecho hincapié en "la diferencia entre renta y productividad" en España respecto a los países más avanzados de Europa y de la OCDE y ha señalado algunas de las cuestiones que, a su juicio, son necesarias equiparar esa situación.

Ha destacado que "el objetivo de la política económica no tiene que ser la distribución de la renta" y ha abogado por implementar incentivos adecuados para fomentar el trabajo y aumentar la tasa de población activa para que, bajando impuestos, se recaude lo mismo.

El dirigente popular ha señalado también que "la tasa de absentismo laboral no es normal", la cual ha afirmado que ha facilitado la negociación colectiva, y ha lamentado que la productividad por trabajador en España es más baja que en Alemania.

"El crecimiento basado en gasto público y en el crecimiento de la población no es sostenible a largo plazo", ha dicho Nadal, que ha defendido bajar impuestos como el IRPF y trasladar al mundo empresarial que su actividad productiva va a ser más rentable.

En este sentido, ha afirmado que la primera reforma que llevaría a cabo un gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo sería la "derogación inmediata de todas las normas que están entorpeciendo la economía" en cuestiones como el alquiler y las normas medioambientales y laborales.

"No existe la motosierra, pero sí existe la lima", y ha asegurado que los gobiernos del PP buscan hacer crecer el gasto por debajo de lo que crece la economía para dejar margen a bajar impuestos a aquellos que ayudan a la creación de empleo y la retención del capital.

MERCOSUR

Por otra parte, Nadal ha defendido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como un instrumento clave para la apertura de mercados, aunque con las mismas condiciones que se exigen a los agricultores de la UE.

"Si el marco unilateral se resquebraja hay que buscar marcos bilaterales, y el que más beneficia es Mercosur", ha concluido que el enfado de los agricultores viene de antes de este acuerdo por cuestiones como la burocracia.

ANTONI CAÑETE

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha presentado el acto y ha subrayado la importancia de que se legisle "pensando siempre en los pequeños" para que se puedan hacer grandes.

"Una de las cuestiones que planteamos es que debemos legislar tomando decisiones que puedan permitir que nuestra economía pueda crecer, haciendo con ello que tengamos más riqueza, que podamos tener mejor trabajo, más exportación, mejores sueldos", ha agregado.

Y ha señalado también cuestiones como el absentismo y el problema que supone para las pymes la burocracia: "Se nos habla de digitalización, pero en temas administrativos continuamos teniendo un problema que afecta a la competitividad".