Natalia Castro Picón gana el 53 Premio Anagrama de Ensayo por 'La fiesta de fin del mundo'

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora e investigadora de cultura española moderna y contemporánea Natalia Castro Picón ha ganado el 53 Premio Anagrama de Ensayo, dotado con 10.000 euros, por 'La fiesta del fin del mundo', un análisis del imaginario apocalíptico en España durante la crisis de 2008 y la pandemia del 2020.

El premio, fallado este lunes, ha recibido 170 originales procedentes de 16 países --de los cuales 6 pasaron a la final-- y ha contado con un jurado compuesto por Jordi Garcia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols.

La autora repasa en 'La fiesta del fin del mundo' el timbre apocalíptico que el arte y la literatura han proyectado sobre las crisis de las últimas dos décadas en España, alejándose de las tesis colapsistas, reivindicando la condición política de la imaginación y la recuperación del apocalipsis como una "poética de ambición revolucionaria".

Castro Picón (Menorca, 1989) es profesora e investigadora de cultura española moderna y contemporánea en la universidad de Princeton (Estados Unidos), licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

También ha publicado los poemarios 'La intermitencia de los faros' (Canalla Ediciones, 2013) y 'La misma piedra' (Baile del Sol, 2016), y 'La fiesta del fin del mundo' es su primer ensayo.

