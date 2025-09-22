Nathy Peluso cerrará su gira 'Grasa' con conciertos en Barcelona y Madrid en febrero de 2026

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista Nathy Peluso cerrará su gira mundial 'Grasa' con un concierto el 14 de febrero de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y otro el 17 en el Movistar Arena de Madrid, informa Live Nation en un comunicado de este lunes.

Con 'Grasa', su último trabajo, explora la influencia de la salsa neoyorquina, el cine de gángsters y referentes contemporáneos como Dev Hynes o Kendrick Lamar; y ha sido reconocido con tres Latin Grammys 2024, entre ellos Mejor Canción Rap y Mejor Álbum de Música Alternativa

Los conciertos en Madrid y Barcelona serán las últimas actuaciones de esta gira, que ya suma más de 40 fechas alrededor del mundo, y la venta de las entradas se iniciará este jueves 25 de septiembre.