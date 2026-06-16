Navarro (CZFB) dice que el objetivo es que los barceloneses vean al Distrito 4.0 "más cercano"

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha asegurado que el objetivo de la creación del Distrito 4.0 es que los barceloneses lo vean "más cercano".

Lo ha dicho este martes en la apertura del encuentro 'Sostenibilidad que impulsa competitividad empresarial. Estrategias reales en industria, logística e innovación', que se celebra en el DFactory, y en la que también ha participado la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez.

Navarro ha asegurado que la voluntad es estar cerca de Barcelona también "psicológicamente", ya que ha recordado que el CZFB es un espacio en el que cada día miles de personas van a trabajar.

"Queremos que sea el inicio para convertir el polígono industrial en un distrito" al que los ciudadanos decidan ir a pasear y compartir su ocio.

Por otro lado, Navarro ha explicado que el DFactory es una "iniciativa con principios" que van más allá de su actividad económica ordinaria, y ha añadido que las empresas que ocupan el espacio tienen en su ADN la sostenibilidad.

Ha puesto en valor este hecho "en un mundo que parece que se basa únicamente en la cuenta de resultados", y ha destacado que es algo que está ligado a la actividad humana, el crecimiento y el crecimiento sostenible.

"AVANCE MUY SIGNIFICATIVO"

Sánchez ha celebrado que la sostenibilidad ha vivido "un avance muy significativo" en las empresas, ya que la dirección de sostenibilidad ha ganado en importancia en la toma de decisiones de las compañías, especialmente de las grandes.

Ha explicado que la sostenibilidad ha crecido y ha madurado mucho en los últimos años, ya que "Europa es un oasis de sostenibilidad" que hace que sea mirada desde otros puntos del mundo.

La directora ejecutiva ha explicado que hay una doble velocidad a la hora de que las empresas adopten medidas de sostenibilidad, ya que las grandes tienen los recursos humanos y económicos para hacerlo, y que las pymes necesitan "más ayuda".

Ha explicado que desde el ente que dirige se ayuda a las empresas a identificar los retos y los impactos negativos que pueden tener en sostenibilidad, y ofrecerles herramientas y formaciones.