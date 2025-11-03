Necta Ventures eleva a 120 millones el objetivo de su fondo de fondos

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Necta Ventures, el fondo de fondos de 'venture capital' impulsado por la gestora Antai Ventures y Banco Sabadell, ha anunciado la reapertura de su proceso de captación al elevar a 120 millones el objetivo, tras el éxito del primer cierre, de 80 millones, informa en un comunicado este lunes.

La primera captación de fondos se inició en febrero y se cerró en abril, a través de los vehículos de inversión Necta Tech y Necta Investments.

"La elevada demanda de inversores en esta primera fase ha permitido al fondo acelerar su despliegue de capital y situarse en una posición de ventaja respecto a otros vehículos similares", ha señalado el fondo.

Desde entonces, el equipo gestor ha analizado más de 250 fondos de 'venture capital' en Europa y Estados Unidos, materializando ya inversiones en ocho fondos internacionales de referencia.

La ampliación del objetivo hasta 120 millones "responde tanto a la confianza depositada por los primeros inversores como al atractivo que supone Necta Ventures" para buscar diversificación y acceso a gestores globales.