El neobanco imagin de CaixaBank cierra julio con casi 600.000 usuarios de entre 12 y 17 años

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El neobanco imagin, impulsado por CaixaBank, ha registrado un aumento en su base de clientes adolescentes a los que da servicio a través de imaginTeens y ha cerrado julio con casi 600.000 usuarios de entre 12 y 17 años, lo que implica un incremento del 8% respecto a julio del año pasado.

Las nuevas altas de clientes han crecido un 25% en los últimos 12 meses, y los datos reflejan que imagin "es el neobanco líder entre los adolescentes", que utilizan imaginTeens para sus primeras gestiones financieras, informa CaixaBank en un comunicado este lunes.

Esta entidad financiera exclusivamente digital también ha consolidado la fidelización de los usuarios de la app de imaginTeens en el último año, que ha aumentado su uso un 30% con 3,3 millones de visitas mensuales y, por otro lado, el uso de la tarjeta ha crecido un 20%.

Entre los productos para los más jóvenes destaca la tarjeta de débito imaginTeens, que no aplica comisiones en el extranjero, ofrece ventajas para viajar y está disponible para todos los clientes; o el servicio de Bizum integrado en la app y habilitado para uso a partir de los 12 años.

Asimismo, desde su habilitación inicial para el grupo de 14 a 17 años en marzo de 2024, los jóvenes usuarios han efectuado más de 4,2 millones de envíos usando Bizum.