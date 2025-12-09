Netflix incorpora a su catálogo 83 nuevos títulos doblados al catalán

Fragmento de 'Mi vecino Totoro', uno de los títulos cuyo doblaje en catalán ha incorporado Netflix. - CONSELLERIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Netflix ha incorporado en la última semana a su catálogo 83 doblajes en catalán, alcanzando un total de 160 títulos en esta lengua.

Las incorporaciones son fruto de la colaboración entre la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat, 3Cat y las distribuidoras cinematográficas, informa la Conselleria en un comunicado de este martes.

Se han añadido 68 doblajes de Warner Bros; 7 de Vértigo Films; 5 de Universal Pictures; 2 de A Contracorriente Films, y 1 de Studio Canal, la mayoría producidos por 3Cat.

Entre las novedades se incluyen la saga de 'El señor de los anillos', 'El caballero oscuro', 'Ocean's Eleven', 'Expediente Warren', 'El gran Gatsby', 'Regreso al futuro' y 'Los puentes de Madison', entre otros.

Asimismo, también suma doblajes de títulos infantiles como 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Looney Tunes: de nuevo en acción', 'Polar Express' y 'La novia cadáver', y filmes de animación japonesa del estudio Ghibli como 'Mi vecino Totoro' y 'El castillo en el cielo'.