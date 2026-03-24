Niall Horan actuará el 25 de octubre en Barcelona por su gira 'Dinner party live on tour'

Cartel de la gira - LIVE NATION

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Niall Horan actuará el 25 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la única fecha en España, en el marco de la primera etapa de su nueva gira 'Dinner party live on tour', con motivo de su nuevo álbum 'Dinner Party'.

Según informa Live Nation este martes en un comunicado, la gira arrancará en el Reino Unido el 22 de septiembre en el Utilita Arena de Birmingham, e incluirá conciertos en el O2 Arena de Londres, el 3Arena de Dublín, el Ziggo Dome de Ámsterdam y el Accor Arena de París.

Su nuevo álbum, que se publica el 5 de junio, es "cinematográfico y orgánico, con canciones que se perciben como recuerdos que se están creando poco a poco", y con él quiere introducir al oyente en lo especial del hecho de compartir una mesa con otros.