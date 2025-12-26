La nieve en Catalunya afecta especialmente a carreteras de Lleida (13), Girona (3) y Barcelona (2)

Carretera afectada - @TRANSIT

LLEIDA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras más afectadas por la nieve en Catalunya este viernes a mediodía están en 13 carreteras de Lleida, 3 de Girona y 2 de Barcelona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Las más afectadas en Lleida son la N-260 de Vilamur a Ribera d'Urgellet (con restricción de vehículos de 3a categoría y necesidad de cadenas) y la C-28 en el Port de la Bonaigua (cadenas).

En Girona son la GIP-5129 en Borrassà (cortada por inundaciones) y la N-260 de Planoles a Urtx (cadenas); y en Barcelona, la BV-4024 en Coll de Pal (cortada).