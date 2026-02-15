La nieve mantiene cortadas tres carreteras en el Pirineo catalán este domingo

Archivo - Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve mantiene cortadas tres carreteras del Pirineo catalán este domingo: la C-28 en su paso por el Port de la Bonaigua (Lleida), donde hay riesgo de aludes; la BV-4031 en el Coll de la Creueta (Barcelona), y la BV-4024 en el Coll de Pal (Barcelona).

Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, en el que también informan que es necesario el uso de cadenas en la C-142b para acceder al Pla de Beret (Lleida).

Por otra parte, a causa de las rachas de viento se mantiene la prohibición de circulación de camiones de más de 7,5 toneladas en toda la AP-7 entre l'Arboç y Ulldecona (Tarragona).