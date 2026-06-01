Nil Moliner, Lax'n'Busto, Enric Auquer y el Tour, en la agenda de verano de Casa Cupra Raval

Archivo - Imagen de la fachada de Casa Cupra Raval en Barcelona. - CASA CUPRA RAVAL / CHRISTIAN BERTRAND - Archivo

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval ha presentado su agenda cultural para junio, y que contará con sesiones de música en directo, proyecciones, conversaciones y exposiciones a lo largo de todo el mes, informa este lunes la compañía automovilística en un comunicado.

La programación comienza este lunes con una conversación con el grupo musical Lax'n'Busto, coincidiendo con su gira de 40 aniversario, para hablar sobre su trayectoria, y seguirá con presentaciones como la del libro 'León XIV. Un Papa para tiempos convulsos' de varios periodistas, o la serie de televisión 'Ravalejar' y que contará con la presencia de los actores Enric Auquer y Francesc Orella.

Destacan también la actuación del cantante Nil Moliner, una carrera del club de 'running' enmarcada en el festival Primavera Sound y la exposición 'Regeneraciones', impulsada por La Casa de la Arquitectura, una muestra que reflexiona sobre la transformación urbana, la sostenibilidad y las ciudades contemporáneas.

Del 26 de junio al 5 de julio, coincidiendo con el inicio del Tour de Francia y su paso por Barcelona, el espacio acogerá también una exposición dedicada al mundo del ciclismo, con la historia, cultura e innovación del evento.

También se llevarán a cabo en directo dos podcasts: 'El mundo de ayer: Johan Cruyff. Más que fútbol: una revolución cultural explicada desde La Vanguardia', el podcast de la mano de Club Vanguardia dedicado a la trayectoria de Johan Cruyff, y 'Mi Perdición' de Radio Primavera Sound, y que contará con las actrices y guionistas Lorena Iglesias y Berta Prieto como invitadas.