Niubó defiende la "visión educativa" del plan piloto de Mossos en escuelas

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha defendido que el plan piloto para incorporar un agente de Mossos d'Esquadra en algunos centros educativos (sin arma y sin uniforme) tiene una "visión educativa" y restaurativa

Así se ha expresado este miércoles durante la sesión de control al Govern en el Parlament, ante la pregunta formulada por la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, que ha pedido a la consellera la retirada de este plan piloto.

Niubó ha insistido en que se trata de una medida preventiva para "reforzar la convivencia" y ha explicado que estos agentes de Mossos están especializados en mediación con una visión comunitaria y de proximidad y no con voluntad coercitiva ni sancionadora.

Ha defendido este plan para pasar de una estrategia "reactiva", en la que los agentes intervienen cuando hay conflicto, a una de prevención, y ha remarcado que en ningún caso se han recortado recursos de educadores sociales e integradores.

Además, ha sostenido que estos agentes no se envían solo a centros conflictivos o de alta complejidad y que se ha hecho una topología representativa del territorio, por lo que no se "estigmatiza a nadie", y ha recalcado que el liderazgo pedagógico seguirá en manos de la dirección de los centros y sus docentes.

A respuesta de otra pregunta sobre este asunto por parte de la diputada de Junts Anna Feliu, la consellera ha dicho que han escuchado a los centros y los servicios territoriales de educación y formación profesional y que trasladaban la "necesidad de ir más allá".

CRÍTICAS A AC

En respuesta a una pregunta sobre el plan piloto realizada por la líder y diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, quien ha asegurado que existe inseguridad en las escuelas a causa de las políticas "proinmigración", Niubó ha defendido que no se puede proteger a los estudiantes atizando el odio.

"Dejen de socavar la convivencia en Catalunya. Se lo pido por favor", ha zanjado la consellera en respuesta a Orriols.