Niubó espera "trabajar conjuntamente" en la sectorial la propuesta realizada a sindicatos docentes

Archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña, Esther Niubó, durante un pleno en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Asegura que "ningún acuerdo satisfará nunca las posiciones de máximos de las partes" BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que espera "trabajar conjuntamente" la nueva propuesta realizada a los sindicatos docentes en la mesa sectorial convocada este miércoles.

Así lo ha dicho este martes en el Parlament en respuesta a una interpelación de la diputada de Junts Anna Erra, tras haberse conocido que Educació planteará este miércoles avanzar los pagos del acuerdo educativo y concentrarlos en tres años y tratar la mejora retributiva con 3 complementos singulares, según han informado fuentes sindicales.

La consellera ha expresado el deseo de "reconducir" la situación que, dice, la acaban sufriendo los centros educativos, sus equipos directivos, los claustros y las familias.

Además, ha defendido el acuerdo alcanzado por el Govern con los sindicatos UGT y CC.OO. que, ha apuntado, aborda la mejora de condiciones del profesorado y el refuerzo de los centros y aporta un "compromiso presupuestario muy relevante del Govern" de cerca de 2.000 millones de euros.

NEGOCIACIÓN

En este sentido, ha insistido en la voluntad de extender el marco de este acuerdo a todas las organizaciones y el conjunto de actores de la comunidad educativa que se quieran sumar con "voluntad de escuchar.

Así, ha dicho que "ningún acuerdo satisfará nunca las posiciones de máximos de las partes", pero ha asegurado que el Govern se ha movido y ha mostrado voluntad y determinación, por lo que, añade, seguirán sentados en la mesa de negociación para ampliar estos pactos.

"Queremos actuar, hacerlo con realismo, con responsabilidad y también con ambición", ha añadido, y ha sostenido que pretenden fortalecer el sistema educativo con estabilidad y con una mirada a largo plazo.