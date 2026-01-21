Niubó expresa su pésame por la muerte del maquinista en el accidente en Gelida (Barcelona)

El tren accidentado, a 20 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España) - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha expresado su pésame por la muerte de un maquinista en prácticas en el accidente de un tren de la línea R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona).

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha asegurado estar "consternada por la muerte de uno de los maquinistas en prácticas en el accidente de tren de la R4".

"Quiero expresar mi más profundo pésame a sus familiares y amigos en una semana trágica, y una rápida recuperación a todas las personas que han resultado heridas", ha añadido.