Niubó insiste en sumar a todos los sindicatos en el marco del despliegue del pacto de Educación

Archivo - La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha insistido este miércoles en sumar a todos los sindicatos en el marco del despliegue del pacto de Educación y ha señalado que "difícilmente" se puede llegar a los 800 euros al mes del complemento específico que los sindicatos mayoritarios piden (se sitúa en los 200 en el acuerdo).

"Difícilmente podemos pasar del 0, de estos últimos 20 años, al 100%, que es lo que algunos piden. Por tanto, las posiciones de máximos creo que no contribuyen", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha expresado que le gustaría que los sindicatos y el Govern se volvieran a sentar para hablar del acuerdo: "Creo que no hay nada en este acuerdo que sea de contrario a la voluntad de estos sindicatos y sobre todo de los docentes".