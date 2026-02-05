Niubó recibe el alta tras ser intervenida quirúrgicamente y continuará su recuperación en casa

Archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha recibido el alta hospitalaria después de haber sido intervenida quirúrgicamente, y afirma que continuará su recuperación en casa, "que aún se alargará unas semanas".

En un mensaje en 'X' este jueves, recogido por Europa Press, ha querido reconocer y agradecer el trato recibido por el equipo de Hospital de Bellvitge (Barcelona), y concretamente ha mencionado a los cirujanos responsables de la operación, a los del diagnóstico y al "maravilloso equipo de enfermería".

"Nuestros servicios públicos son los bienes más preciados, y conviene ponerlos en valor especialmente cuando son de referencia. Gracias por cuidarnos", añade.