Niubó se reúne con los sindicatos que impulsan la huelga del primer día de curso escolar

Reunión de la consellera de Educación Esther Niubó y el sindicato Ustec·Stes - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, se reúne este jueves con los sindicatos Ustec·Stes y CGT Ensenyament, las dos fuerzas sindicales que impulsan la huelga docente del 8 de septiembre, el primer día de curso.

Niubó ha iniciado sobre las 10 horas la reunión con el sindicato Ustec·Stes y a las 12 está previsto que lo haga con representantes de CGT Ensenyament.

La reunión Ustec·Stes y CGT Ensenyament se produce en el marco de los encuentros de inicio de curso que la consellera ha hecho esta semana: el martes se reunió con Aspepc·Sps, CC.OO. y UGT, firmantes de los acuerdos educativos, y el miércoles con la junta central de direcciones.

En la rueda de prensa el lunes por el inicio de curso, Niubó explicó que se reuniría con los sindicatos convocantes de la huelga para "buscar puentes" e intentar desconvocar el paro del 8 de septiembre.

Admitió ante la huelga convocada para el primer día de curso: "No es el inicio que hubiésemos querido y hubiésemos esperado".