Niubó será intervenida quirúrgicamente los próximos días y estará de baja "unas semanas"

BARCELONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, deberá ser intervenida quirúrgicamente los próximos días y, por ello, estará "unas semanas" de baja médica.

Tras la operación, Niubó tendrá un periodo de recuperación posterior que le obligará a delegar la dirección del Departamento estas próximas semanas, ha informado la conselleria en un comunicado este domingo.

En este periodo, asumirán las decisiones ejecutivas los tres secretarios del Departamento: la secretaria general, Teresa Sambola; el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y el secretario de FP, Francesc Roca.

Más allá de la asunción de las decisiones ejecutivas, la baja de un miembro del Govern obliga a la delegación de su despacho, que recaerá en el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, aunque los actos públicos serán asumidos "por el conjunto de miembros del Govern".

Dalmau, de hecho, asume en estos momentos también el despacho del presidente, Salvador Illa, por su osteomielitis púbica, cuyo tratamiento está previsto que dure unas 8 semanas.