Niubó tilda de "gran salto" el proyecto para climatizar todas las escuelas públicas catalanas

La consellera de Educación de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha tildado de "gran salto" el proyecto del Govern para climatizar todas las escuelas públicas de Catalunya (2.530 centros) en los próximos 5 años, para el curso 2031-32, con una inversión de hasta 2.500 millones de euros.

Niubó ha explicado que se busca ir "deprisa" con la climatización de los centros, ha llamado a la colaboración a las instituciones locales y ha puntualizado que las actuaciones en los 100 primeros centros (que están presupuestadas en la cuentas de este año) responden a un carácter de urgencia, ha dicho en una entrevista en Betevé recogida por Europa Press.

Sobre la inversión en 20 millones de euros en ventiladores, la consellera la ha definido como una medida de "choque" para mitigar el calor.

NEGOCIACIONES CON SINDICATOS

Preguntada por el estado de las negociaciones con los sindicatos educativos, Niubó ha pedido cambiar el "tono" a la comunidad educativa y pasar del que considera un ambiente de crispación a uno de constructivo.

Ha expresado que la huelga que tuvo lugar al inicio del presente curso escolar parecía "preventiva", algo a lo que no le ve sentido porque asegura que Govern se ha sentado y se sienta a negociar.

Preguntada por si atenderá la petición de los sindicatos en huelga de reabrir las negociaciones, ha asegurado que si hay nuevos elementos a debate "seguiremos hablando".

Ha pedido levantar la negativa de los docentes a ir de colonias con los alumnos, que ve como una medida de presión, porque "afecta a la calidad y afecta sobre todo a la equidad del sistema educativo".