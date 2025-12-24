Niubó valora positivamente el primer trimestre con la prohibición de móviles, medida "muy sensata"

Imagen de archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, en un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha hecho un balance muy positivo, textualmente, de la prohibición de móviles en la educación obligatoria en Catalunya, impulsada por el departamento este curso, e insiste en que es una medida "muy sensata" y que hay evidencias de que implica una mejora de la concentración del alumnado.

En una entrevista de Europa Press, al preguntársele por cómo valora este primer trimestre sin móviles en las etapas de Infantil, Primaria y ESO, ha afirmado que las opiniones que recibe sobre la medida han sido "muy positivas", y recuerda que cuando se tomó la decisión ya había un gran consenso.

"Salió de un consenso amplio y previo, que al final no estaba en contra de la digitalización; tenemos que poder garantizar estas competencias digitales del alumnado, porque hoy en día son imprescindibles, pero tenemos que poner la tecnología al servicio de la aprendizaje, al servicio de esta mejora educativa", ha expresado.

Insiste en que el balance es positivo porque es una medida que también mejora la convivencia en los centros: "Muchos conflictos que llegan al centro, sobre todo en Secundaria, acaban siendo fruto de conflictos que seguramente se producen fuera del centro y que tienen una proyección digital".

RESULTADOS EDUCATIVOS

En cuanto a los resultados educativos del alumnado catalán, ha insistido en la necesidad de reforzar las matemáticas y lenguas, y ha añadido que en "el ámbito de matemáticas y ciencias hay un recorrido de mejora" y asegura que en eso está el departamento.

Preguntada por cómo encara PISA 2025, cuyos resultados se presentarán en diciembre de 2026, cree que "difícilmente se puede pensar que el próximo PISA será muy diferente" de los resultados del último porque las pruebas ya se habían hecho antes de poner en marcha las medidas de refuerzo.

Ha reiterado que se están llevando a cabo medidas intensivas de refuerzo de los aprendizajes y que seguramente, dice, los resultados ya se podrán ver en el siguiente PISA, es decir, el de 2029.

Sobre el diagnóstico de la educación catalana que tenía que presentar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a finales de este año, con recomendaciones, Niubó señala que aún lo tienen que recibir y que "a partir de enero" trabajarán las medidas planteadas.

CATALÁN Y SEXTA HORA

Por otro lado, insiste en que el régimen lingüístico del sistema educativo catalán es "sólido"; que el objetivo es el pleno dominio oral y escrito de las lenguas oficiales; y que la determinación de la lengua en los proyectos educativos tendrá en cuenta los resultados de las pruebas de final de etapa, las pruebas de competencia y la realidad sociolingüística de cada entorno.

Ha considerado importante reforzar la base de humanidades para que el alumnado tenga capacidad crítica, pero cree que hay que tener las prioridades claras y que "en estos momentos la prioridad es Lengua y Matemáticas".

Respecto al debate sobre la sexta hora en la educación pública --una hora de refuerzo que se mantiene en la escuela concertada--, ha reiterado la importancia de garantizar la estabilidad del sistema educativo y que los cambios se hagan con unos mínimos acuerdos, algo que, en estos momentos, cree que se está "lejos de un consenso posible sobre la sexta hora".

DECRETO DE ORIENTACIÓN Y CONDICIONES

Niubó también ha apuntado que el decreto de orientación educativa se encuentra en su fase final y cree que se podría aprobar en el primer trimestre de 2026, y apunta que si se tuvieran Presupuestos "seguramente se podría desplegar más rápidamente este decreto a nivel de profesionales en el sistema educativo".

En cuanto al anuncio en la Comisión de Educación y FP del Parlament de que la próxima preinscripción y matrícula de FP combatirá estereotipos sexistas, dice que mirarán las familias formativas donde uno de los sexos está infrarrepresentado, para incorporar algún elemento a la planificación que permita mejorar esta representación; y sobre si sería una reserva de plazas, responde: "Lo tenemos que ver, tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia".

Por último, insiste en que hay voluntad de negociar con los sindicatos educativos la mejora de las condiciones de los profesionales, porque esto "redunda en una mejora de la calidad de la atención educativa", y apunta que la reducción de ratios es clave, dice textualmente, para esta mejora en el personal.