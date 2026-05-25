NNGG del PP de Catalunya impulsa la Organització Catalana d'Estudiants Universitaris (OCEU)

Organització Catalana d'Estudiants Universitaris (OCEU) - PP

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las Nuevas Generaciones del PP (NNGG) de Catalunya han anunciado el "renacimiento" de la Organització catalana d'Estudiants Universitaris (OCEU), con el objetivo de construir una alternativa universitaria comprometida con la libertad, el mérito y las oportunidades, informan en un comunicado este lunes.

La organización pretende dar respuesta a problemas que, dicen, afectan actualmente a los estudiantes como "barreras económicas, falta de transparencia, politización de las aulas y desconexión entre la universidad y el mundo laboral".

En su nueva etapa, la OCEU apuesta por una universidad abierta al talento, a la movilidad internacional, a la innovación y la emprendeduría "donde el esfuerzo vuelva a ser reconocido y donde todas las ideas se puedan expresar con libertad y respeto".

Entre sus principales propuestas la organización defenderá más oportunidades académicas, espacios universitarios "dignos, modernos y adaptados" a los estudiantes, además de una universidad que, reivindican, debe ser plural, libre de imposiciones ideológicas y abierta al debate.

El candidato de OCEU en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) será Ignacio Pagonabarraga que defiende una universidad "plural, exigente y centrada en los estudiantes" en la que todo el mundo se sienta escuchado.