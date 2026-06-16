El Nobel Philippe Aghion dice que la IA puede añadir un punto porcentual anual a la productividad

El premio Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion y el miembro de la junta directiva del Cercle d'Economia Xavier Vives - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El premio Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion ha explicado que sus estimaciones son que la inteligencia artificial añada 0,68 puntos porcentuales al año durante 10 años a la productividad de las empresas, pero que hay otros estudios que lo elevan hasta un punto porcentual anual y 0,3 puntos porcentuales tras esta década.

Aghion, que ganó el galardón junto a Joel Mokyr y Peter Howitt por sus investigaciones sobre cómo la innovación, el conocimiento y el progreso tecnológico impulsan el crecimiento económico a largo plazo, ha participado este martes en un encuentro organizado por el Cercle d'Economia, la Iniciativa per la Productivitat i la Innovación (IPI) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

El economista ha apuntado que este crecimiento sería "similar" al que hubo con la revolución tecnológica que supuso la informática y con las revoluciones industriales anteriores.

Ha añadido que este crecimiento de la productividad se dará por la automatización de tareas en la producción de bienes y servicios, y que el aumento de la productividad final dependerá de la proporción de estas tareas que asuma.

Aghion ha explicado que sus predicciones muestran que la IA permitiría aumentar la productividad más rápidamente durante una década y que, después, recuperaría el crecimiento que hay actualmente.

EMPLEO

El premio Nobel ha dicho que es optimista con el impacto de la IA en el empleo, ya que la destrucción que pueda provocar se verá compensada por el aumento de empleo derivado del incremento de la productividad.

"La IA puede sustituir tareas, pero hay creación de empleo porque las empresas que la usan son más competitivas y productivas, y tienen mayor demanda de su producto", ha explicado.

Ha añadido que el único problema que puede haber es que la destrucción de empleo se dé antes de la creación, y que es necesario que haya un sistema de seguridad para las personas que puedan perder su trabajo.

REGULACIÓN

Aghion se ha mostrado favorable a que haya una regulación sobre la IA, pero ha alertado de que si esta regulación es demasiado compleja o limitante, las empresas se irán a otras regiones en las que no haya normativa o sea muy laxa.

Ha subrayado que la normativa "siempre va por detrás de la tecnología" y que hay el peligro de que en Europa se acabe con 1.000 páginas de leyes que se pueden convertir en una barrera de entrada al sector.

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

El premio Nobel ha destacado que la Unión Europea (UE) necesita que se cree una IA europea y centros de datos europeos, además de poder producir semiconductores o transmisores, entre otras tecnologías.

"Es algo que debemos hacer. Durante un tiempo debemos usar los sistemas de China, Estados Unidos o India, pero hay que empezar a tener los nuestros", ha dicho.