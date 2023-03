NOFX anuncia un tercer concierto en Barcelona en su gira de despedida

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de punk rock californiano NOFX ha anunciado un tercer concierto en mayo en el Poble Espanyol de Barcelona en su 'Final Tour', con el que recorrerán 40 ciudades e interpretarán 40 canciones tras 40 años de carrera, ha informado la banda.

El tercer concierto tendrá lugar el 21 de mayo y se sumará a los ya anunciados el 19 y 20 de mayo --con las entradas agotadas--, con el formato especial de tocar los temas de dos álbumes, además de sus grandes éxitos.

El 19 de mayo interpretarán sus álbumes 'So long and thanks for all the shoes' y 'White trash two heads and a bean', en el el del 20 'Punk in drublic' y 'Wolves in wolves clothing', y en el del 21 'Pump up the Valuum' y 'The Decline'.