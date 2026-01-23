Nogueras se abre a la propuesta de ERC de gestionar el 100% del IRPF pero la ve "muy mejorable"

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha abierto este viernes a la proposición de ley que ERC tiene registrada en la Cámara Baja para que la Generalitat recaude el 100% del IRPF, aunque considera que es "muy mejorable".

"En la recaudación del 100% del IRPF, nosotros, obviamente, en todo lo que sea tener más poder estaremos. Es verdad que mejoraremos la propuesta", ha explicado en una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press.

Según Nogueras, es "muy mejorable porque no sirve de nada recaudar si recaudas y lo tienes que devolver a la caja española y son ellos los que reparten, los que deciden y tienen la capacidad normativa".

Tras reiterar que lo que acordó ERC con el Gobierno es una actualización del modelo de financiación y no un concierto, ha advertido de que no estarán para "perpetuar el poder del Estado española y la infrafinanciación de Catalunya".

Aunque ha insistido en la necesidad de mejorar la propuesta, se ha mostrado convencida de que se pondrán de acuerdo con ERC: "Y no sólo con ERC, intentaremos convencer a todos los partidos catalanes. Nos gusta recordar que en el Congreso hay 19 diputados del PSC".

Pese a apuntar que estos diputados socialistas en el Congreso están sometidos "a lo que el PSOE decide y defiende", reivindica que los partidos catalanes tienen mucha más fuerza y poder para hacer más de lo que están haciendo.

"EMERGENCIA NACIONAL"

Para Nogueras, es lamentable que se intente hablar de recuperar la normalidad en Catalunya por el caos en Rodalies cuando hay una "emergencia nacional" que, a su juicio, debería conllevar dimisiones.

"Es un error hacer creer que volvemos a una normalidad porque me niego a hacer creer a los ciudadanos que la normalidad en Catalunya es lo que hemos vivido en los últimos 20 años", ha recalcado la portavoz de Junts en el Congreso, que ha llamado a la movilización ante dicha situación.

"TRASPASO INTEGRAL"

En su opinión, reducir el problema a la aplicación de una medida en concreto es autoengañarse y ha defendido que lo que se necesita es el "traspaso integral" de Rodalies.

"El poder de decisión lo tenemos que tener en Catalunya. Ferrocarrils de la Generalitat es un operador fiable. Renfe hoy no es un operador fiable", ha zanjado.