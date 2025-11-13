Nogueras afirma que "gran parte" del trabajo de Junts es frenar propuestas del Gobierno

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, este miércoles en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que "gran parte" del trabajo de su partido en esta legislatura es frenar propuestas del Gobierno y, sobre las dos votaciones de este jueves en el Cámara Baja para alargar la vida de las nucleares y la congelación de tasas aeroportuarias, no ha avanzado el voto del grupo.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha ejemplificado su postura en la propuesta para subir las cuotas de los autónomos del Ejecutivo central y les ha criticado que "solo" se llega a acuerdos cuando se les atornilla, en sus palabras.

"No es tanto poder negociar muchas leyes, porque este gobierno tampoco es que haya sacado adelante demasiadas leyes, ni haya intentado sacar adelante muchas leyes. Tiene muchísimas en el cajón, más de cincuenta", ha afeado Nogueras.

Preguntada por el sentido de voto de su grupo en las dos votaciones de este jueves en el Congreso, sobre la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares y la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena, no lo ha querido avanzar.

Sobre las nucleares, ha expresado que cerca del 60% del suministro eléctrico de Catalunya depende de las nucleares y que, por ello, hay "muchos" argumentos a favor y en contra de la medida y, en cuanto a las tasas aeroportuarias, ha apuntado que se ven implicadas también otras infraestructuras de Aena más allá de la afectación en aeropuertos.