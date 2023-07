Nogueras erige a Junts como los únicos que defienden Catalunya: "Solo estamos nosotros"

"Ningún presidente español dirá gracias a Junts a cambio de nada", afirma

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congreso, Míriam Nogueras, ha erigido este lunes su candidatura como la única que defiende Catalunya bajo el lema de campaña 'Ya basta. Tienes la oportunidad de cambiarlo todo': "Para defender Catalunya solo estamos nosotros".

"Ojalá todos estuviéramos aquí, defendiendo el país y poniendo el país por delante y no el partido. Si no estamos nosotros, que somos los que defendemos Catalunya, no hay nadie", ha sostenido en rueda de prensa para presentar la candidatura de coalición de Junts con Demòcrates de Catalunya y Més Moviment d'Esquerres.

Según Nogueras, se han sentido solos en el Congreso y ha señalado que no están dispuestos a "regalar los votos a los que no pagan, humillan, expolian, espían y menosprecian" el catalán.

"Ningún presidente español dirá gracias a Junts a cambio de nada", ha recalcado Nogueras, que ha considerado que la estrategia independentista en Madrid ha sido un fracaso, en sus palabras.

Al preguntársele si negocian con los partidos independentistas un mínimo común denominador programático, ha señalado que "el mínimo no será el 'a cambio de nada", pese a reconocer que hay un acercamiento entre las partes.

JXSÍ

Junto con Nogueras, el cabeza de lista de Junts al Senado y líder de Demòcrates per Catalunya, Toni Castellà, ha argumentado que la candidatura de Junts es la que más se parece a la de JxSí, dado que la integraban Junts, ERC, Demòcrates y Més Moviment d'Esquerres: "Estamos todos los de JxSí menos una formación. El proyecto de JxSí nos llevó al 1-O".

"Nosotros priorizamos siempre el país por encima del partido. Y estas tres formaciones consideramos que los partidos no son un objetivo en sí mismo, y esto nos ha llevado a no competir entre nosotros. Esto fue el 1-O", ha sostenido Castellà, que cree que con ello asumen el mensaje que lanza la ANC para estas elecciones.

El representante de Més Moviment d'Esquerres, Josep Serrat, ha asegurado que todos los que forman parte de la coalición reman juntos en la misma dirección, también por la independencia: "Y necesitamos remos a derecha e izquierda", ha añadido.

CAMPAÑA

El exsenador de Junts Josep Lluís Cleries ha explicado que han diseñado una campaña "clara y contundente" en la que quieren visibilizar el trabajo que han llevado a cabo en los últimos cuatro años en Madrid.

Con una imagen de Nogueras calzada con 'espardenyes' catalanas, quieren proyectar la defensa que hace Junts de Catalunya y con el lema 'Ya basta' quieren lanzar "un grito que va contra el conformismo y la conformidad, y a favor de la lucha democrática".

También aplicarán herramientas de inteligencia artificial a la campaña para consultar el programa electoral de Junts en su página web y en otros aspectos que se irán desvelando a lo largo de estos días, como un anuncio en el que emulan la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.