Nogueras (Junts) acusa a ERC de apostar por el "autonomismo" y apela a sus electores

Turull: "No he ido a prisión tres años y medio" por Rodalies y financiación



BANYOLES (GIRONA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha acusado este miércoles a ERC de querer "seguir haciendo autonomismo", motivo por el cual ha apelado a los electores republicanos a confiar en su formación en estas elecciones generales en defensa de Catalunya.

Así lo ha manifestado en un mitin en Banyoles (Girona) después de que ERC haya condicionado su apoyo a una eventual investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a seguir con la negociación sobre el conflicto catalán, a acabar con el déficit fiscal y al traspaso de Rodalies.

"La respuesta de ERC ha sido seguir haciendo autonomismo. El balance de la estrategia de ERC es malo. Necesitamos pasar de una ERC fuerte, que no ha servido para avanzar en nada, a una Catalunya fuerte que se plante ante España", ha defendido.

Nogueras ya había propuesto este miércoles al candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, no investir a ningún presidente del Gobierno hasta que transfieran a Catalunya las competencias para celebrar un referéndum acordado.

Por eso, la candidata de Junts ha tendido su mano a los votantes republicanos, a los que no ha pedido que dejen de militar en las filas republicanas, pero sí que voten con "sentido de Estado".

"Catalunya no puede ser una provincia más de España teñida de PP y PSOE el 23 de julio. En Catalunya debe ganar Catalunya", ha recalcado Nogueras, que también ha cargado contra los socialistas, y en concreto ha asegurado que el PSC no existe desde hace años en Catalunya, en sus palabras.

JORDI TURULL

El secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha arremetido contra las condiciones de ERC para investir a Sánchez: "No he ido a la prisión tres años y medio para hacer un frente común para traspasar Rodalies y por la financiación. No hay gente en el exilio por un frente común sobre esto. Esto es más autonomismo".

También ha defendido que necesitan la máxima fuerza posible en Madrid "por lo que ha pasado en estos últimos años y lo que puede venir", y por eso ha pedido ir a votar este domingo.

"Si decimos que somos los de las urnas, tenemos que llenar las urnas para derrotarlos. No se entendería que, teniendo la mejor arma, que jugando en casa, no nos presentáramos al partido", y ha pedido no caer en el desánimo.

CARLES PUIGDEMONT

Tras reivindicar que no todos los independentistas han actuado igual, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado --en alusión velada a ERC-- que algunos hayan "rebajado el precio de sus votos y acomodado a las exigencias del guión" para lograr supuestas concesiones que, a su juicio, al final no han conseguido.

En la recta final de la campaña, ha asegurado que al Estado le gustaría que el independentismo fracasara este domingo, por lo que ha exhortado a los ciudadanos a votar para mandar el mensaje de que Catalunya es "una nación" y que el independentismo no se rinde ni está derrotado.

"Los grandes partidos españoles siempre han tenido una obsesión, que en Catalunya las elecciones fueran el máximo de españolizadas posibles. Que si derecha e izquierda, que si Pedro Sánchez o Alberto Nuñez Feijóo. Convertir Catalunya en una provincia más de España", ha sostenido el expresidente, que cree que algunos han ayudado en este objetivo.

SÁNCHEZ Y UN GOBIERNO PP-VOX

La presidenta del partido, Laura Borràs, han coincidido en la importancia de frenar a Vox pero cree que el PSOE no es ninguna solución para ello: "Pedro Sánchez ya ha dicho que no está dispuesto a abstenerse para que eventualmente pueda gobernar el PP en solitario. Prefiere un gobierno de PP con Vox que un gobierno de PP en que se abstuviera. Es una manera extraña de parar a la ultraderecha".

Tras reivindicar que Junts siempre ha practicado la unidad frente a otros que considera que sólo la predican, ha confiado en que las urnas estén llenas de votos independentistas para poder combatir a los que van "juntos por el 'no' a Catalunya, a su lengua, sus infraestructuras, a sus empresas y a su sanidad".

La candidata al Congreso por Girona, Marta Madrenas, ha llamado a votar este domingo y ha acusado a los socialistas de "no haber hecho nada" por las comarcas gerundenses y de no poder presentarse como el muro de contención de PP y Vox.