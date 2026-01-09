Nogueras (Junts) acusa a ERC de mentir con un "concierto económico catalán" para investir a Illa

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado a ERC de mentir con la llegada de un "concierto económico catalán" en el pacto entre republicanos y socialistas catalanes para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa en julio de 2024.

"Lo que está clarísimo es que se mintió. En julio del 2024 no se explicó la verdad, se anunció un concierto económico catalán, se anunció que Catalunya saldría del régimen común, y no ha sido así, o parece que no será así. Ojalá nos llevemos una sorpresa y hoy la ministra, que es la candidata del PSOE en Andalucía, anuncie un concierto económico catalán", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntada por el acuerdo entre ERC y PSOE de este jueves en el que el líder republicano, Oriol Junqueras, anunció 4.700 millones de euros más en financiación para Catalunya, ha expresado que es un "error" hablar de cifras, porque, según ella, aún no hay ningún documento en el que se explique cuál es exactamente el acuerdo.

"Cuando nosotros tengamos ese documento que se llevará al Congreso de los Diputados y que se someterá a votación, podremos valorar con mucho más rigor y de manera mucho más exhaustiva qué es lo que tenemos encima de la mesa y de qué se está hablando", ha dicho.

Ha insistido en que la voluntad de Junts es que Catalunya gestione sus recursos, como lo hace el País Vasco y Navarra.

ACUERDOS DE JUNTS Y PSOE

También ha señalado que Junts ha conseguido un total de 6.800 millones de euros para Catalunya en los últimos meses, y los ha desglosado en 3.000 millones más para los ayuntamientos catalanes, 1.300 millones de inversión para Tarragona y 2.500 millones de ayuda a las pequeñas y medianas empresas.

"Estos 6.800 millones de euros que en pocos meses hemos conseguido nosotros ya están publicados en el BOE y no ha habido ni fotos, ni tanta exhibición, ni titular, porque al final, hasta la fecha, lo único que tenemos son titulares y a nosotros lo que nos gusta son los hechos", ha dicho.

Ha afirmado que Junts y ERC van "hablando" y ha insistido en la, a su juicio, oportunidad histórica de sumar los 14 diputados independentistas en el Congreso entre ambas formaciones para condicionar más al Gobierno y conseguir más beneficios para Catalunya.