La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras - EUROPA PRESS

LLEIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha advertido este viernes de lo que está en juego este 29 de noviembre: "Mientras algunos se juegan la Moncloa, nosotros nos jugamos el país, Catalunya y el futuro de todos los catalanes".

Lo ha manifestado en un mitin ante unas 250 personas en Lleida, en el que también ha participado el expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, por vía telemática; el secretario general, Jordi Turull; el cabeza de lista por Lleida al Congreso, Isidre Gavín, la diputada en el Parlament Jeannine Abella y la candidata a la alcaldía, Violant Cervera,

Tras advertir de los nervios que se respiran en esta campaña, ha acusado al resto de partidos de esforzarse en que Catalunya quede fuera de "unas elecciones absolutamente españolizadas".

"Desde Salvador Illa a Gabriel Rufián, pasando por Vox, todos han pedido que Catalunya y los catalanes nos apartemos", ha lamentado Nogueras, situando Junts como los únicos que se preocupan por los intereses de los catalanes.

"VOTO DE LA ESPERANZA"

Antes, Turull ha avisado de que, cuando termine la campaña, sólo Junts defenderá los intereses de los catalanes, por lo que ha apelado a la movilización y al "voto de la esperanza" y no al del miedo para tener la máxima fuerza posible con el objetivo de conseguir cuestiones como la del concierto económico o echar a Renfe de Catalunya.

"Tanto el PSOE como el PP quieren que hablemos de quién debe sentarse en la Moncloa y que el resto de partidos hagan de simples figurantes de un combate entre los grandes bloques españoles", ha avisado.

Para Turull, socialistas y populares nunca priorizarán los intereses de los catalanes, y tampoco los que "se han descolorido el color de la camiseta y van de la mano de los que prefieren a la Guardia Civil que a los Mossos", en referencia a la candidatura de ERC-Podemos de Gabriel Rufián.

EXTREMA DERECHA

Tras censurar que Rufián les acusara de colaboracionistas, Turull ha defendido que el voto a Junts es el que más daño puede hacer a la derecha y a la extrema derecha, "vayan de azul, de verde o en toga".

"Lo que más daño haría a la extrema derecha es que, mientras Catalunya no sea independiente, en España todas las decisiones de Catalunya dependieran de Junts", ha subrayado.