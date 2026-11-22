Nogueras encabezando el mitin - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

Agradece a Pujol, Mas y Puigdemont su servicio a Catalunya

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha apelado este sábado a concentrar el voto para que la prioridad después del 29 de noviembre sea Catalunya: "No somos sucursalistas de nadie. Catalunya no es una sucursal"

"¡El 29 de noviembre o votas España o votas Catalunya! ¡Y nosotros votamos Catalunya. El 29 de noviembre Catalunya, Catalunya y Catalunya!", ha exclamado en un mitin en Castelldefels (Barcelona) ante 800 personas con la participación de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont.

Tras pedir votar sin miedo, ha defendido que los catalanes tienen la fuerza suficiente para combatir a la derecha y a la extrema derecha, y también la oportunidad de "frenar la decadencia de los que llevan 8 años gobernando y calentando la silla".

"Si somos muchos los que votamos Catalunya el 29 de noviembre no será necesario explicar a nadie que somos una nación porque lo habrán dicho las urnas", y ha agradecido las palabras de apoyo de Pujol, Mas y Puigdemont y sus años de servicio a Catalunya que, ha añadido, han tenido que pagar posteriormente.

Además de advertir de que lo que pase tras las elecciones determinará el futuro de los catalanes, ha recalcado que no quiere "la Catalunya de (Salvador) Illa, de (Pedro) Sánchez, de (Santiago) Abascal o de (Ada) Colau".

"Los catalanistas, los soberanistas de corazón estamos aquí en Castelldefels, en Catalunya. No estamos en Ferraz, en Génova ni en Madrid", ha recalcado.

PUIGDEMONT SOBRE FEIJÓO Y SÁNCHEZ

A falta de una semana para las elecciones, Puigdemont ha asegurado que percibe cada vez más personas que se dan cuenta "de que esto no va de (Alberto Núñez) Feijóo ni Sánchez" sino de Catalunya.

"Y si a ellos no les importa lo que pase a Catalunya, aún menos a Abascal, ¿por qué nos tendría que importar lo que les pase a Feijóo y Sánchez? Nos importan Catalunya y los catalanes", ha resumido.

Según Puigdemont, sólo Junts defenderá el catalán, el concierto, las empresas, exigirá que se cumplan las inversiones y también "hará pasar vergüenza a cualquier ministro español" sea de PP o PSOE.

También ha acusado a Podemos y Vox de ser lo mismo para Catalunya en términos de inmigración: "¡Y que me lo desmientan si quieren!".

TURULL

Para Turull, el voto a Junts es el que más daño puede hacer a la derecha y extrema derecha que quiere "eliminar el sentimiento nacional catalán, la lengua y por empequeñecer las instituciones" catalanas.

Así, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se manifestó con el exdirigente socialista Josep Borrell en contra de la independencia de Catalunya y apoyó el artículo 155 de la Constitución: "Qué miedo debe dar a la derecha y extrema derecha el presidente Illa".

Además, ha rechazado lecciones de quienes les acusan de no defender a los vulnerables: les ha replicado que los diputados de Junts consiguieron más dinero para la Ley de Dependencia mientras "otros se pasaban el día pegando carteles de la enfermedad del alzheimer", en alusión a ERC.