La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, durante el acto de inicio de campaña electoral de Junts, a 12 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha asegurado este viernes que están "muy lejos" del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, pero que aún lo están más de PP y Vox.

"No les vemos ni con prismáticos a esta gente", ha subrayado en declaraciones a los medios al preguntársele por las reacciones a la entrevista de 'El Mundo' del expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont.

Sobre si reafirman su apuesta por la 'vía Starmer', ha insistido en que Sánchez ha tenido su oportunidad y no ha cumplido los acuerdos, y por ello cree que debe reflexionar al respecto.

"Al final es la personificación de este cinismo que todos acabamos denunciando. Lo que pasa es que algunos lo decimos en voz alta", ha dicho.

CARA A CARA

Tras el cara a cara entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que no lo ganó nadie, que usaron a Catalunya como arma electoral y que ninguno de los dos tiene intención alguna de anteponer los intereses de los catalanes.

"A Catalunya no sólo la utilizan en los debates, también en el día a día de la política española. Si no hay un partido que les fuerce a hacer lo contrario, a Catalunya sólo la utilizan para dispararse unos contra otros", ha sostenido.

Para Nogueras, el cara a cara mostró a un presidente del Gobierno "que no puede justificar las políticas que ha aplicado en estos 8 años, que han empeorado la situación de la vivienda o de la economía de las familias, muy arrastrado por la extrema izquierda, y a un Feijóo del que sólo se escucha miedo y amenazas".

Por ello, ha defendido la importancia de ser lo más fuertes posibles tras las elecciones para combatir a todos los que quieren que Junts se aparte o, incluso, que desaparezca como Vox, ha zanjado.