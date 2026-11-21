Miriam Nogueras durante el acto de inicio de campaña electoral de Junts, a 12 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). En el acto participa el expresident de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont de forma telemática. - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha atribuido a la forma de hacer política del PSOE durante los últimos 8 años el crecimiento de PP y Vox, y ha lamentado que "todos aquellos que van de partidos demócratas" no lo hayan criticado.

"Somos los únicos que frenamos realmente a la extrema derecha y nunca respondemos a Vox en el Congreso. La extrema izquierda no frena a la extrema derecha. Al contrario, se retroalimentan", ha afirmado en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este sábado.

De cara a las elecciones generales del 29N, Nogueras ha negado que haya una traspaso de votos al PSC por el miedo a Vox y ha considerado que hay que tratar a la gente como adulta: "Desde que gobiernan los socialistas, en muchos ámbitos, todo está peor. En el ámbito económico, familiar, la vivienda... pero especialmente aquí en Catalunya: usuarios de Rodalies, profesores, sanitarios, autónomos, payeses, están en la calle manifestándose".

APOYO A UNA POSIBLE INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Sobre el apoyo de Junts a una posible investidura del líder socialista Pedro Sánchez, Nogueras ha destacado que el dinero de los catalanes tiene que estar en Catalunya, y si los socialistas defienden que los vascos puedan gestionar su dinero, no tiene que haber ninguna justificación para que no quieran que los catalanes hagan lo mismo.

Además, ha hablado del traspaso integral de Rodalies, así como las competencias en inmigración para poder hacer todo lo que están haciendo los otros países de Europa.

VIVIENDA

Respecto a vivienda, la líder de Junts recuerda que el pacto con el Gobierno antes de la caída de los dos decretos estaba "prácticamente cerrado" y ha dicho que le costó mucho entender el giro que acabó dando Sánchez al comprar las políticas que, a su parecer, no funcionan.

"Nuestra propuesta de los desahucios es que sea el Estado el que asuma el coste de pararlos, no que asuma la deuda. Esto es cuidar a las dos familias, a los vulnerables que no pueden pagar el alquiler y al pequeño propietario que no tiene por qué asumir el coste de la vulnerabilidad", ha indicado.