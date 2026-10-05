Nogueras (Junts) cree que Sánchez debería haber convocado antes: "Nos toca decidir a los catalanes"

1122850.1.260.149.20261005122659 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha considerado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber convocado elecciones mucho antes: "Ahora ya no decidirá Pedro Sánchez y sus socios, ahora nos toca decidir a los catalanes qué país y qué modelo de sociedad queremos".

En declaraciones enviadas a los medios, ha asegurado que Junts son los únicos que se han plantado "ante el radicalismo de los dos extremos y ante la confrontación de las dos españas a la que el resto se ha dejado arrastrar" y que siempre han puesto por delante a los catalanes.

Para Nogueras, Sánchez ha utilizado el dolor y el sufrimiento de mucha gente en el tema de la vivienda por intereses electorales: "Lo ha hecho para tapar su incapacidad de gobernar porque no tiene mayoría, lo ha hecho para tapar su fracaso en las políticas migratorias, y lo ha hecho también para tapar los casos de corrupción que le rodean".

Estos tres motivos, según Nogueras, son suficientes para haber convocado elecciones mucho antes, como le pedían desde Junts, ha añadido.

También ha apuntado que el 29 de noviembre habrá que escoger si se quiere un modelo que lleva "al empobrecimiento, que ahoga a impuestos, que no da recursos para las escuelas, hospitales, a los jóvenes, a la gente mayor y a los autónomos" catalanes, o si se quiere romper con todo ello y trabajar para una Catalunya que prospera y quiere ser mejor y más fuerte.