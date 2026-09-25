Urtasun, abierto a estudiar bonificaciones a propietarios de Junts para aprobar con "urgencia" el decreto de vivienda

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la ges - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado abierto a estudiar la propuesta de Junts para aprobar bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la prórroga a los alquileres ante la "urgencia" de aprobar en el Congreso el decreto de vivienda.

Urtasun ha subrayado que ya han aceptado "desde el principio" el "debate" sobre las rebajas fiscales planteadas por la formación independentista para negociar el decreto de vivienda porque "la gente quiere soluciones" ante la "sangría social" que está produciendo la crisis habitacional en España, especialmente desde el desahucio a Maricarmen.

El ministro ha puesto su "mano tendida" al diálogo con Junts, porque son necesarios para el día a día de la mayoría parlamentaria, y ha confirmado que se están estudiando sus propuestas. "¿Existen condiciones para que el martes vaya un real decreto con acuerdo? Mi respuesta es que la voluntad política por parte del Gobierno está ahí. Creo que además sería deseable y lo vamos a intentar hasta el final", ha avanzado en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.

El decreto, ha dicho, debe recoger la cuestión de los desahucios que ya se rechazó en la Cámara Baja, además de la regulación del alquiler de temporada o la "batalla" que desde Sumar lanzan para prorrogar los alquileres y que a nadie le suban 500 euros cuando le renueven el alquiler y se tenga que marchar de casa.

INSISTE EN EXPROPIAR LA VIVIENDA DE MARICARMEN

Urtasun también ha abogado por dar una "solución concreta" para Maricarmen que pasaría, por un lado, por la expropiación al "fondo buitre" de la vivienda desahuciada, apelando a la excepcionalidad del artículo 33 de la Constitución española referida a las "expropiaciones forzosas".

Para el ministro, el "fondo buitre" ha echado un pulso a la sociedad española que el Gobierno no puede permitir frente a un PP que le pone la "alfombra roja".