Nogueras (Junts) tras los disturbios: "Esto no es Francia ni queremos que sea Francia"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona en las elecciones generales, Míriam Nogueras, ha asegurado, tras los disturbios en Barcelona este sábado: "Esto no es Francia ni queremos que sea Francia".

En unas declaraciones remitidas a los medios, ha asegurado que "Catalunya no puede ser un país donde unos suben la persiana cada mañana y otras las rebientan por la noche".

Ha dicho al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que quizá ahora entiende por qué Junts está "en contra de los extremos y la polarización. No es equidistancia. Es defender a la gente honrada y trabajadora de este país".