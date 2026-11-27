La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, con su marido - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha pedido este viernes el voto para poder decidir qué pasa en Catalunya en la próxima legislatura: "¡El 29 de noviembre o Catalunya o España, y nosotros Catalunya!".

"Si hacemos que Catalunya vuelva a estar en el medio que se preparen, por eso no quieren Catalunya en el centro. Hagamos que el domingo los catalanes volvamos a decidir qué pasa en Catalunya", ha reclamado en el mitin final de campaña ante más de un millar de personas en Barcelona, con la participación de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.

Ante la disyuntiva de que los ciudadanos elijan entre el bloque de derechas o izquierdas, Nogueras ha avisado de que, si Junts no es decisiva, Catalunya no existirá y quedará "en el rincón, de decorado".

"Si Junts es decisiva que se preparen. Conseguimos la amnistía y ahora pondremos el dinero de los catalanes. Y acabaremos el trabajo con la lengua, el traspaso de las competencias de inmigración y el traspaso de Rodalies", ha asegurado.

"ESPAÑA OCUPA"

Por ello, ha pedido no dudar ni votar con miedo este domingo en defensa de las prioridades de los catalanes porque "España no duda, España ocupa, expolia, maltrata y decide".

"El domingo decidimos nosotros, ni Sánchez, ni Feijóo, ni Colau ni Rufián", ha subrayado Nogueras, que ha pedido pasar a la ofensiva y ha defendido la elección del lema de la campaña 'Catalunya en el centro' pese a las críticas recibidas al respecto, como por ejemplo por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En su opinión, cada vez que Illa ha instado a Junts a apartarse significa que para él Catalunya no es prioritaria: "Y para nosotros Catalunya es lo primero", ha añadido.

MAS: DERECHAS E IZQUIERDAS

Mas ha llamado a confiar en Junts frente a los que, entre el bloque de derechas e izquierdas, invitan a votar en contra de en vez de hacerlo a favor de algo, en esta ocasión de Catalunya.

"Unos bloques que hicieron pinza comuna para cargarse lo que les molestaba, que Xavier Trias fuera alcalde", ha apuntado el expresidente catalán, que también ha recordado que populares y socialistas apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Por ello, ha emplazado a los indecisos a recordar todo esto, además de celebrar que sea el último mitin en el que participará sin que Puigdemont esté presente: "No es un problema de normalidad, es un problema de la anomalía que ha significado la represión durísima que han recibido una serie de personas sólo por defender unas ideas e ideales".

TURULL: "VOTO ÚTIL" POR CATALUNYA

En la recta final de la campaña, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido de que en los comicios está en juego si Catalunya queda reducida a los que se decida en los despachos de Madrid o que las decisiones de España dependan de Catalunya.

Por ello, ha alzado "la bandera de voto útil" para Catalunya para lograr resultados, al servicio de sus ciudadanos y por la independencia, además de avisar de que no tienen ningún miedo a la extrema derecha y que actuarán a la defensiva para vencerlos.

BESO CON EL MARDIO

Al inicio de su intervención, Nogueras ha dado las gracias a su equipo por el apoyo recibido y también a su marido, que ha subido al escenario y han protagonizado un beso.

Tras ello, su marido ha cogido el micro y ha proclamado: "Ni olvido ni perdón. ¡Viva Catalunya libre!"

Además del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, al acto han asistido los principales cuadros y dirigentes del partido como la presidenta del grupo en el Parlament, Mònica Sales; el exconseller y diputado Lluís Puig y la expresidenta del Parlament Laura Borràs.