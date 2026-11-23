La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha replicado este lunes las declaraciones del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, de que no aceptará un referéndum aunque necesiten sus votos: "Este mismo señor decía que no habría amnistía" antes de los comicios de 2023.

"Todo lo que está diciendo este señor o lo que dijo la legislatura pasada que era imposible, Junts lo hemos hecho posible. También nos han dicho que era imposible que el dinero de los catalanes vuelva a Catalunya y, si Junts es decisiva, volverán a Catalunya", ha sostenido en declaraciones a los medios.

Con independencia de que Sánchez esté dispuesto a pactar de nuevo con la formación de Carles Puigdemont, Nogueras ha dejado claro que es una decisión que debe tomar su partido y que, en cualquier caso, tuvo una oportunidad en esta legislatura "que ha dejado perder porque no ha cumplido con los ciudadanos de Catalunya".

A falta de una semana para los comicios, ha apelado a concentrar el voto catalanista en Junts para ser decisivos como en esta legislatura, alegando que serán los únicos que pensarán en Catalunya tras el 29 de noviembre.

VOTO ÚTIL

"El voto útil para que esto pase es votar a Junts", ha resumido Nogueras, que recela de lo que les pronostican las encuestas con el argumento de que la encuesta válida es la del día de las elecciones.

Sobre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pida rehabilitar la figura del Rey emérito Juan Carlos I, ha respondido que "Catalunya no tiene rey", y ha manifestado que tiene ganas de explicarse en el debate a 8 de este lunes en RTVE.