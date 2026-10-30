Nogueras (Junts) ve "inaplazable" la dimisión de Puente y pide que Sánchez comparezca

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - EUROPA PRESS

GIRONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es "inaplazable", y ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca para dar explicaciones del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se ha saldado con 69 fallecidos.

"Es inaceptable que hoy la gente tenga miedo de coger un tren. El señor Sánchez compareció en febrero, el 11 de febrero de este año, y se comprometió a que esto no volvería a ocurrir. Y ha vuelto a pasar 9 meses después. El señor Sánchez debe poder comparecer, dar explicaciones. Un Estado, un Gobierno debe dar garantías de seguridad", ha dicho en declaraciones a los medios desde Girona.

Nogueras ha afirmado que se supone que las infraestructuras del país son sólidas, ha asegurado que estas en la actualidad no garantizan la seguridad de los pasajeros y ha sostenido que "no se pueden seguir dando excusas".

FILTRACIÓN DE LOS AUDIOS

Preguntada por el hecho de que se haya filtrado parte del audio de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de mando de Atocha, Nogueras lo ha lamentado.

"Hay un proceso de investigación en marcha. Por respeto a las personas que han perdido la vida, por respeto a los familiares, esto debería poder mantenerse como mínimo hasta el final que existan las conclusiones de esta investigación".

Ha pedido que "todo el mundo" debe asumir las responsabilidades, tanto desde la empresa que gestiona la infraestructura como del Gobierno, por ello ha insistido en que Sánchez dé explicaciones.