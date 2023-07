Nogueras (Junts) ve en una "pantalla pasada" las condiciones de Aragonès para una investidura

Rechaza la mesa de diálogo y asegura que no se traspasarán recursos ni infraestructuras de Rodalies

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congeso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha asegurado este jueves que las condiciones del presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, para una investidura se ubican en una "pantalla pasada".

"Con todos los respetos al presidente Aragonès, pero si algo está claro es que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado", ha dicho en rueda de prensa en la Agencia Efe después de que Aragonès apostara este miércoles por el traspaso de Rodalies, eliminar el déficit fiscal y mantener la negociación con el Gobierno.

Nogueras cree que sentarse a negociar con el Estado en base a una lista de agravios no ha funcionado nunca, según ella, y ha cargado contra la mesa de diálogo: "La mesa de diálogo no ha funcionado. Debería ser una pantalla pasada para todo el mundo ya".

Ha sostenido que no se producirá un traspaso de infraestructuras y recursos de Rodalies, y ha avisado de que se debe elevar el discurso en la negociación sobre una investidura: "Si lo reducimos a Rodalies, me parece que no estamos haciendo alta política".

Sobre el déficit fiscal y la propuesta de la candidata del PSC Meritxell Batet de abordar la financiación autonómica en la próxima legislatura, Nogueras ha advertido de que no se la cree y de que se trata también de una pantalla pasada: "Estamos muy por encima de este debate".

NEGOCIAR LA INVESTIDURA

Preguntada por si Junts sólo acordaría una investidura a cambio de un referéndum, ha remarcado que lo que propone es ir a negociar junto a ERC con este punto sobre la mesa, sin necesariamente excluir otros: "Eso es una condición que ponemos para ir juntos".

Preguntada por si sus bases entenderían que Junts cediera en la autodeterminación si es clave para que haya un ejecutivo de PSOE o de PP con Vox, Nogueras ha descartado avanzarse: "Cuando nos sentemos a negociar, veremos qué hacemos".

Ha señalado que PSOE y PP programáticamente no son iguales, "pero cuando se trata de Catalunya, el PSOE dimite", por lo que ha insistido en defender la importancia de que en Catalunya se voten a partidos catalanes.

SÁNCHEZ Y REVISTAS EN CATALÁN

Considera que Sánchez ha sido "un presidente que no ha pagado a Catalunya, ha incumplido prácticamente todas las promesas que ha hecho y ha humillado a Catalunya", y le ha acusado de no hacer nada ante la anulación de la suscripción de revistas en catalán en Burriana (Castellón) por parte del Gobierno municipal de PP y Vox.

"Nos dice que le votemos porque así frenará a la derecha, y es incapaz, siendo presidente, de frenar la censura de varias revistas en catalán en su país", ha añadido Nogueras al ser preguntada por si comparte o matiza la afirmación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de que Sánchez no será investido con los votos de Junts.

La candidata de Junts ha dicho que lo que pide Junts es "que explique los motivos por los que los ciudadanos de Catalunya tiene que darle su confianza, porque hasta hoy lo ha incumplido todo", y ha asegurado que los socialistas no son de fiar.

Preguntada por si Junts estaría dispuesto a volver al Govern de Aragonès tras las generales, ha descartado avanzar escenarios: "Veremos qué pasa el 23 de julio, y no sólo lo que pasa en Madrid, sino lo que pasa en Catalunya. No me avanzará a eso, y tampoco me parece que el presidente haya insinuado nada similar".